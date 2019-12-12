نزال: حماس تميزت فكرياً ونضالياً وقدمت الاسلام على حقيقته المشرقة

برسم اطلاع عربان الخيانة.. رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: نعيش حالة قلق بسبب السلاح الاستراتيجي لحزب الله اللبناني
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جرينتش+2 11:35
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