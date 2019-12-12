اعتقال زوجة البشير بقسم التحقيقات الجنائية لحين إكمال التحقيقات معها حول “الثراء المشبوه”

الخرطوم – سبوتنيك.

أفاد مصدر رفيع بالنيابة العامة السودانية لسبوتنيك بأنه سيتم احتجاز زوجة الرئيس السابق عمر البشير لحين اكتمال التحقيقات معها حول تهم بالثراء المشبوه.

وقال مصدر بالنيابة العامة السودانية، اليوم الخميس، في تصريح، لوكالة “سبوتنيك”، إنه” سيتم احتجاز، وداد بابكر زوجة الرئيس السابق للسودان، بقسم التحقيقات الجنائية، بمدينة (الخرطوم بحري)، لحين اكتمال التحريات معها”.

وأضاف المصدر، أن “نيابة الثراء الحرام بالخرطوم، قد استدعت، زوجة البشير، اليوم الخميس، حول قضايا تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه”.

ويذكر، أن نيابة الأراضي السودانية، دونت في وقت سابق بلاغات، بحق الرئيس السابق عمر البشير، وزوجته، وبعض أفراد أسرته ورموز بالحكومة السابقة في تهم تتعلق بحيازة مجموعة من العقارات، بالمناطق فاخرة جوار العاصمة الخرطوم.

وينتظر عمر البشير، الذي يقبع بسجن كوبر، النطق بالحكم، يوم السبت المقبل في قضية الأموال التي وجدت بمقر إقامته بقيادة العامة للجيش عقب عزله من الحكم في نيسان/ أبريل الماضي.

ويحاكم البشير خلال الأشهر الماضية في التهم الموجهة إليه بحصَوله على أموال تقدر بـ25 مليون دولار، بطريقة غير قانونية إلى جانب التعامل مع النقد الأجنبي.