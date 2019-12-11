السفارة العراقية تشيد بقرار الأردن استثناء طلبة العراق من شرط الإقامة

عمان 11 كانون الاول(بترا)-عبرت السفارة العراقية في عمان عن تقديرها لقرار الأردن باستثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة السنوية .

وقال السفير العراقي حيدر العذاري اليوم الاربعاء في تصريح صحفي إن قرار وزارة الداخلية الأردنية الاعفاء من شرط الإقامة السنوية سيمكن مئات الطلبة العراقيين من الانتظام في مقاعد الدراسة في المدارس العامة والأهلية،معبرا عن شكره للأردن على الدعم الكبير والمستمر للعراق والاستجابة لطلب الإعفاء .

واشار الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي البلدين لتعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان مصدر مطلع الأربعاء، قد اعلن إن الحكومة استثنت الطلبة العراقيين من شرط الإقامة السنوية؛ لتمكينهم من الالتحاق في المدارس الحكومية والخاصة.

وأضاف أن أولئك الطلبة، بحسب القرار الصادر من وزارة الداخلية، يستطيعون “الانتظام على مقاعد الدراسة في المدارس الخاصة والحكومية بناءً على ذلك”.

ووفق كتاب صادر عن الوزارة، فقد تقرر “الموافقة على استثناء الطلبة العراقيين من التعليمات المتعلقة بقبول الطلاب العرب والأجانب في المدارس الحكومية والخاصة، بقبولهم في المدارس الحكومية والخاصة بغض النظر عن حيازتهم على إقامات سنوية داخل الأردن”.