أبلغت الأمم المتحدة باسمه.. الكتل الشيعية تتفق على السوداني،مرشح حزب الدعوة لرئاسة الوزراء

بغداد – وجهات نظر

قال مصدر أممي مطلع على اجتماعات الكتل السياسية في المنطقة الخضراء، إن الكتل الشيعية قد اتفقت على ترشيح محمد شياع السوداني، عضو حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، لرئاسة الوزراء.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لصحيفة “وجهات نظر ” أن تمرير السوداني لهذا المنصب يستلزم استحصال موافقة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عليه.

وأوضح أن وفداً شيعياً رفيع المستوى قد عرض الموضوع أول من أمس على بارزاني لاستحصال موافقته لتمرير السوداني في البرلمان.

وطبقا لهذا المصدر فإن بارزاني لم يمانع في تمرير ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء، شرط حصوله على وزارة المالية، فيما المعروض عليه حتى الآن وزارة الخارجية، مضيفاً أن المباحثات جارية بين الطرفين للوصول إلى صيغة مرضية حول الموضوع.

وقال المصدر المطلع انه قد تم إبلاغ ممثلة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، جينين بلاسخارت، باتفاق الكتل الشيعية على ترشيح السوداني، وذلك خلال لقائها بعزة الشابندر قبل يومين، وطلب منها عدم إبلاغ أميركا بالمرشح في هذه المرحلة، دون ان يوضّح المصدر الأممي أسباب ذلك.

وكان محمد شياع السوداني قد عمل وزيراً لحقوق الانسان في حكومة نوري المالكي، للفترة من 2010 لغاية 2014.