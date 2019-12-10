راغب علامة يحيى حفل رأس السنة فى الأردن

يحيى المطرب اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا فى الأردن ضمن حفلات موسم رأس السنة، بحضور عدد من جمهور الجاليات العربية.

ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يتفاعل معها الجمهور ما بين جديدة وقديمة، منها: “اللى باعنا”، و”مبهزرش”، و”تركينى لحالى”، و”نسينى الدنيا”.

وقد طرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم “صدفة” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية، نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.