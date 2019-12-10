(في مقابلة حجبها التلفزيون الإيطالي) الأسد : مصلحة سوريا قد تضطرني للقاء اردوغان ولكنني ساشعر بالقرف/ فيديو
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جرينتش+2 04:54
القضاء الجزائري يحكم بسجن رئيسي الوزراء السابقين أويحيى 15 عاما والسلال 12 عاما بجرم الفساد

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