الجمارك تحبط تهريب ذهب وسجائر الكترونية وأجهزة خلوية بمطار الملكة علياء

أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي تهريب سجائر الكترونية بعدد 1595 ، و5383 عبوة نكهات، ولوازم سجائر الكترونية بعدد 10277، إضافة الى ضبط العديد من الاجهزة الخلوية المختلفة بعدد 890 جهازا وذلك خلال الاشهر الاربعة الماضية من العام الحالي.

كما ضبطت كوادر الجمارك خلال تلك الفترة ذهبا وفضة بوزن 3066 غراما وشعرا طبيعيا بوزن 80 كيلو غراما.

وأوضح مدير جمرك مطار الركاب عميد جمارك فادي القضاة أن هذه الضبطيات تأتي نتيجة للحس الأمني الذي يتمتع به موظفو الجمارك واليقظة الدائمة والعمل الدؤوب، وبالتعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية العاملة في المطار، لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على امن المجتمع ومصالح المواطنين.