العثور على طفل مفقود في مخيم شنلر

عثرت الاجهزة الامنية على طفل منذ الامس، وهو بصحة جيدة ولم يتعرض لأي حادث او اعتداء.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان، ان بلاغا ورد امس الاربعاء، لمديرية شرطة جنوب عمان من ذوي احد الاطفال من مواليد 2011 بخروجه من المنزل للمدرسة وعدم عودته للمنزل، حيث شكل على الفور فريق تحقيقي لمتابعة البلاغ والبحث عن الطفل الذي عثر على حقيبته المدرسية بالقرب من مدرسته بعد مباشرة اعمال البحث عنه.

واضاف الناطق الاعلامي، انه مع استمرار عمليات البحث وردت معلومات حول العثور على الطفل في منطقة شنلر في محافظة الزرقاء بالقرب من منزل جده وتم التحرك للمكان واصطحاب الطفل لإدارة حماية الاسرة .

واشار، الى انه وبالاستماع لأقوال الطفل افاد انه خرج من المنزل باتجاه المدرسة الا انه ترك حقيبته بالقرب من المدرسة وقام بمحاولة الذهاب لمنزل جده في منطقة مخيم شنلر، وتمكن في المساء من الوصول للمنطقة بعد ان قام باستقلال حافلة عمومية اوصلته لمنطقة رغدان ومن ثم استمر بالبحث لحين الوصول لمخيم شنلر، وانه لم يتعرض لاي حادث او اعتداء من اي نوع كان.

واكد انه جرى عرض الطفل على الطبيب الشرعي واحتصل على تقرير طبي، يؤكد خلو جسده من اثار لشدة او عنف او اصابات حديثة، وسيتم متابعة الطفل اجتماعياً واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يحقق المصلحة الفضلى له.