هدايا البسطاء.. شعبان عبد الرحيم يهدي والدته 3 اساور ذهبية/ فيديو

خلف الفنان شعبان عبد الرحيم منذ وفاته بالأمس حالة كبيرة من الحزن لكل محبيه وجمهوره ممن عشقوا أغانيه طوال السنوات السابقة، والذي ذاع فيها صيته كواحد من أهم مطربي الغناء الشعبي المصري الذين تميزوا بلون مختلف وأغانٍ تناقش موضوعات مختلفة.

شعبان عبد الرحيم الذي أحبه الجمهور بسبب البساطة التي دوماً ما امتاز بها أثناء ظهوره علي الشاشات، كان يمتاز بعلاقة خاصة مع والدته الحاجة سعدية، حيث كان يثني علي دورها معه طوال حياته وإسهامها في ما وصل إليه، مثلما يظهر خلال الفيديو التالي ببرنامج “الست دي أمي” الذي أصر فيه علي مفاجأتها أمام أعين الجميع بهدية خاصة جداً .

هدية شعبان عبد الرحيم تمثلت في ثلاثة اساور دهبية قدمها لها بعدما علم برغبتها فيها دون أن تخبره، وبالتالي قرر إسعادها بتحضير تلك المفاجأة لها.. رجمه الله.