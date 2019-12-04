عبد الله مياس في ذمة الله

بالغ العزاء لعموم آل مياس خاصة وابناء الرمثا عامة، بوفاة فقيدهم الغالي المرحوم عبد الله عايد مياس “ابو خالد” الذي عزّ نعيه على كل اهله واصدقائه وزملائه ومعارفه.

اسرة “المجد” التي طالما وجدت في الزميل الصحفي القدير “ابي خالد” نعم الاخ والسند، تتقدم من اسرته وعشيرته وذويه باصدق واحر مشاعر العزاء والمواساة، ضارعة الى المولى ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وان يلهم عقيلته وانجاله وكريماته جميل الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

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