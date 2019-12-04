القبض على 15 متورطا بترويج مخدرات وحيازة اسلحة

ادارة مكافحة المخدرات تنفذ حملتين امنيتين في جنوب وشرق العاصمة ، وتلقي القبض في الاولى على ثلاثة اشخاص بحوزة احدهم سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية كبيرة من المواد المخدرة ، فيما القي القبض في الثانية على ١٢ شخصا من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة و سلاحين ناريين .

فقد قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال متابعتهم للاشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا حيازة وترويج المواد المخدرة والاسلحة النارية وبعد جمع المعلومات حول عدد منهم نفذوا مساء الامس وصباح اليوم حملتين امنيتين في مناطق جنوب وشرق العاصمة .

واضاف الناطق الاعلامي ان الحملة الاولى التي نفذت في جنوب العاصمة دوهم خلالها منزلان والقي القبض في الاول على مروج للمواد المخدرة ومن ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا المخدرات وحمل السلاح واطلاق العيارات النارية ، وضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية كبيرة من الذخيرة اضافة الى كفين من مادة الحشيش المخدرة وقطع من ذات المادة المعدة للبيع وكمية من الحبوب المخدرة ، فيما القي القبض في المنزل الثاني على مروجين اثنين للمواد المخدرة بحق احدهما طلبان امنيان وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع .

وفي الحملة الثانية التي نفذت في مناطق شرق العاصمة ، جرى مداهمة منزلين يستخدمها مروجون للمواد المخدرة لتخزين وترويج وتعاطي المواد المخدرة فقد القي القبض داخلها على ١٢ شخصا من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم ٨٠٠ غم من مادة الكرستال وسلاحين ناريين .

وبوشر التحقيق مع كافة المقبوض عليهم تمهيدا لاحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.