مؤسسة الغذاء والدواء تضبط 4928 كيلو غرام زيت مغشوش

ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء 308 تنكات زيت مغشوش مخلوط بزيوت نباتية بكميات بلغت 4928 كيلو غرام.

وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها أحالت 14 شخصا إلى المدعي العام من “غشاشي” زيت الزيتون بعد عملية الضبط.

وأضافت أنها ضبطت مشغلا يخلط زيت الزيتون بزيوت نباتية وجرى تحويل اصحابه إلى القضاء، خلال جولات ميدانية تضمنت فحوصات عينات بلغ مجموعها 3235 عينة، منها 3125 صالحة للاستهلاك و110 أخرى مغشوشة جرى إتلافها حسب الأصول.

وأشارت المؤسسة إلى أنها نفذت 10 زيارات ميدانية لمعاصر للتأكد من سلامة الإنتاج، ونشرت أسماء غشاشي زيت الزيتون وفق أحكام القانون، للتحذير من التعامل معهم وعدم تكرار حالات الغش.