سبحان مغيّر الاحوال.. سفير الامارات بدمشق يشيد بالعلاقة مع سوريا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس بشار الاسد/ فيديو

دمشق – سانا وسبوتنك

أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 48 لعيدها الوطني.

وفي كلمة له خلال الحفل أكد القائم بأعمال دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق المستشار عبد الحكيم إبراهيم النعيمي أن العلاقات السورية الإماراتية متينة ومميزة وقوية تقوم على أسس واضحة وثابتة قاعدتها لم الشمل العربي عبر سياسة معتدلة معرباً عن أمله في “ان يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس بشار الأسد”.

وعبر النعيمي عن شكره للحكومة السورية والشعب السوري على حفاوة الترحيب والاستقبال ولطاقم وزارة الخارجية والمغتربين على الدعم الذي يقدمونه في سبيل تذليل الصعاب أمام السفارة الإماراتية لتنفيذ واجباتها بهدف زيادة عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

بدوره استعرض نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً أن سورية والإمارات تتشاركان عناصر كثيرة من بينها العروبة وعمق لحمة الدم والانتماء والفرحة للإنجازات والانتصارات التي تتحقق في البلدين.

ولفت المقداد إلى أن سورية لن تنسى أن الإمارات وقفت إلى جانبها في حربها على الإرهاب وتم التعبير عن ذلك من خلال استقبال الإمارات للسوريين الذين اختاروها حتى تنتهي الحرب الإرهابية على بلادهم ونأمل عودتهم إلى وطنهم.

وأكد المقداد أن سورية تحقق انتصارات كبيرة ضد الإرهاب، وسوف تستعيد كل المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية والاحتلال التركي إلى كنف الدولة، داعياً إلى التعاون العربي في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة.

ومن جمنبه، اعتبر معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أن من البديهي أن تكون العلاقات العربية طبيعية، لأن ما يواجه هذه المنطقة لا يستثني أحداً، وسلامة الجميع تكمن في هذا الموقف العربي الفاعل، مشدداً على أن سورية كما كانت على الدوام هي بوابة العرب، والبعد العربي أساسي ومحوري في السياسة الخارجية السورية،

وقال: «سورية لم تغلق أبوابها في وجه أحد، وليست هي التي ابتعدت عنهم، وهي تنظر للأمام».

وقد تمنى سوسان أن تكون العلاقات بين الإمارات كما يجب أن تكون، وكما كان يريدها الشيخ زايد آل ـنهيان.

هذا وقد تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي حول معرض اكسبو 2020 الذي تقيمه الإمارات وتشارك فيه أكثر من 200 دولة ومنظمة ومؤسسة تعليمية.

حضر الحفل وزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني ورئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام ومعاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان وعدد من معاوني الوزراء وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سورية وفعاليات فنية واقتصادية وإعلامية.