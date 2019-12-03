سبحان مغيّر الاحوال.. سفير الامارات بدمشق يشيد بالعلاقة مع سوريا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس بشار الاسد/ فيديو
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جرينتش+2 12:55
انتصار اولي لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية حول عقارات باب الخليل ضد الجمعيات الاستيطانية

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