هل هذه افعال رئيس عاقل؟؟ ترامب يثير موجة من السخرية جراء نشره صورة مركبة لوجهه على جسد ملاكم مشهور
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مفاجآة.. الدراسات الحديثة تثبت ان العزوبية لا تعني الوحدة

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