تفاءلوا بالخير.. انخفاض درجات الحرارة وتساقط للامطار اليوم

يطرأ اليوم انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وتسقط زخات متفرقة من المطر على فترات خاصة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء ليلا باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية تكون الأجواء غدا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 20 الى 8 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 20 الى 9، وفي المناطق الجنوبية من 19 الى 9، وفي خليج العقبة من 27 الى 17 درجة مئوية.