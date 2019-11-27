عودة التوتر والتبادل الصاروخي ليل امس وفجر اليوم الاربعاء بين المقاومة في غزة وسلاح الجو الاسرائيلي
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جرينتش+2 04:15
الحكومة تقر مشروع قانون الموازنة بعجز يبلغ 1.3 مليار دينار

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