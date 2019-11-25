رفضا لشرعنة المستوطنات.. دعوات لـتنفيذ “يوم غضب شعبي” غدًا بالضفة الغربية

رام الله – خدمة قدس برس

دعت فصائل وفعاليات فلسطينية مختلفة، إلى يوم غضب شعبي بجميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، رفضا للانحياز الأمريكي لـ “إسرائيل”، وقرارات واشنطن المتعلقة بالاستيطان.

والإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية “مخالفة للقانون الدولي”، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.

وستنطلق الفعاليات يومي الثلاثاء والجمعة من مراكز المدن، والتوجه إلى مناطق الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي (القريبة من المستوطنات والحواجز).

وأعلنت بعض المناطق من بينها الخليل وبيت لحم، تعليق الدوام في المدارس غدا الثلاثاء، فيما أعلنت معظم نواحي الضفة الغربية الأخرى تعليق جزئي للدوام الدراسي.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول “ان الحركة والقوى الوطنية وضعت برنامجا ومخطط حراك ميداني على كافة الأصعدة خلال الفترة القادمة”.

وأضاف: “أن الفعاليات تهدف إلى تصعيد عملية التصدي للاحتلال في ظل الانتهاكات غير المسبوقة” مشددا على انه لا يمكن على الاطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة.

نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم أكد على أن الفصائل كافة اجمعت على قرار استنهاض الشعب ودعوته للتعبير عن غضبه تجاه ما اعلنته الادارة الامريكية من قرارات خطيرة تجاه قضيتنا.

من جهته قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال ابو ظريفة: “إن جبهته ستنخرط في الفعاليات المنددة بالمشروع الاستيطاني الاسرائيلي الامريكي والتي ستقام على امتداد الاسبوع الحالي، داعيا جميع الفصائل والقوى لضرورة الانخراط والمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات الشعبية.