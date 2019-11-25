التعليم العالي: آخر موعد لطلبات المنح والقروض الخميس المقبل

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، إن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020 هو الساعة (12) مساء الخميس المقبل ، مشددة انها لنن تستقبل أي طلب بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب.

واشارت الى إن عملية تقديم طلبات الاستفادة هي إلكترونية وتتم من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط : www.dsamohe.gov.jo حيث لن تنظر الوزارة في أي طلب ورقي يتم تقديمه من قبل أي طالب.

وأعلنت إن آخر موعد لإستكمال الوثائق الرسمية اللازمة وتسليمها لمكتب المستشار الثقافي في جامعة / كلية الطالب هو نهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 3 / 12 / 2019 وبخلاف ذلك يفقد الطالب حقه في المنافسة على هذه البعثات والمنح والقروض.

ودعت الوزارة الطلبة ضرورة التقيد بالمواعيد الرسمية السالفة و تحري الدقة في المعلومات والبيانات التي يتم تخزينها في طلب الاستفادة.