فستان الفنانة درة يلفت انظار رواد مهرجان القاهرة السينمائي

يحرص عدد كبير من الفتيات والسيدات على متابعة إطلالات الفنانة درة، لما تمتلكه من تميز فى اختيار فساتين وإطلالات مميزة وأنيقة طوال الوقت، وقد ظهرت مؤخرًا خلال فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بأكثر من إطلالة لفتت إليها الأنظار.

ونقد شرت درة على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام صورًا لإطلالتها التى ظهرت بها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وعقبت عليها قائلة: “الفستان من الديزاينر هاس إدريس الذى يعد أحد مصممى الأزياء المبدعين”.

وكانت إطلالتها مختلفة قليلًا، حيث اختارت فستانا قصيرا ومفتوحا من الجانبين، وهو فستان مطرز بـ”الترتر”، وتم تصميمه بحيث تكون الخطوط فيه متقاطعة بألوان مثل الموف والبرتقالى والبيج، وصففت شعرها معه بطريقة انسيابية، حيث تركته منسدلًا على كتفيها.

ويأتى الفستان ضمن مجموعة هاس إدريس لخريف وشتاء 2020، وقال هاس عن الفستان إنه مستوحى من موضة العشرينيات.

يذكر أن “هاس” هو مصمم أزياء لبنانى الأصل بدأ الرسم فى سن الحادية عشرة، وبحلول عام 1997 أقام معرضه الأول، وكان عمره وقتها 18 عامًا، وانتقل إلى لندن لدراسة الفنون الجميلة، وبعد تخرجه قرر الاتجاه إلى الأزياء، وأقام أول معرض له فى لندن عام 2009.