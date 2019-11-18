وفقا لمصادر اسرائيلية.. سرايا القدس تختار تيسير الجعبري خليفة للشهيد بهاء أبو العطا

ذكرت مصادر اسرائيلية امس الأحد، إن تيسير الجعبري سيكون مسؤولًا للمنطقة الشمالية لـ “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”.

وأضافت المصادر أن الجعبري كان مساعدًا للشهيد بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل الأسبوع الماضي. كما وتعرض لمحاولة اغتيال خلال عامي 2012 و 2014.

وكان الجيش الإسرائيلي المجرم قد اغتال القيادي بهاء أبو العطا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غارة على منزله في قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضي، ما استتبع هجمة نفذتها بالصواريخ ليومين سرايا القدس، وغارات إسرائيلية تسببت باستشاد 34 فلسطينيًا، وجرح 111 آخرين بجراح مختلفة.

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