وقف ضخ المياه 96 ساعة عن عدة مناطق بعمان والزرقاء الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا، عن وقف ضخ مياه الديسي، يوم الاثنين المقبل 25 تشرين ثاني/ نوفمبر، وحتى يوم الخميس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقالت الوزارة،اليوم الأحد، إنّ الهدف من وقف الضخ؛ يأتي لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة من قبل شركة مياه الديسي (ديواكو)، المشغلة لمنظومة مياه الديسي؛ بهدف المحافظة على استمرارية الضخ في الخط على مدار العام، إذ ستتأثر حصص مناطق في عمّان والزرقاء والرصيفة بهذا التوقف المبرمج.

ودعت الوزارة المواطنين في مناطق سيتم وقف الضخ عنها، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد لذلك، وتخزين كميات مياه كافية تفي بالاحتياجات خلال فترة التوقف.

وأضافت أن التوقف الذي سيستمر لمدة (96) ساعة؛ نتيجة أعمال الصيانة الوقائية تم اختياره خلال انخفاض الطلب شتاء إلى حدوده الدنيا حيث ستتأثر عدة مناطق في كل من عمّان والزرقاء والرصيفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر مناطق محافظات الشمال به.

واوضحت الوزارة أن المناطق المتأثرة، هي :

عمّان :

الرابية ، الرابية الشمالي، المدينة الرياضية ، عرجان ، جبل عمّان ، الدوار الأول ، الدوار الثاني ، الدوار الثالث، اللويبدة ، منطقة طارق، المنارة ، حي عدن ، الحرشة، الصالحية ، النصر ، نادي السباق، حي عالية.

وكذلك مناطق البيادر ، دير غبار ، الرونق، حي السهل ، الجندويل ، ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد ، شفا بدران ، الجبيهة، أم زويتينة ، حي المنصور، أم السماق ، خلدا ، عبدون ، دابوق .

ومناطق مرج الحمام ،الياسمين ، البنيّات ، المقابلين ، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية ، نزهة سحاب، أبو علندا، المنارة ، أم نوارة ، سحاب ، الذهيبة الشرقية ، الذهيبة الغربية ، الفيصلية ، المستندة ، العبدلية ، خشافية الدبايبة ، خشافية الشوابكة ، إسكان المرقب.

وفي محافظة الزرقاء ستتأثر كل من المناطق التالية :

الزرقاء :

ضاحية المدينة ، حي الدويك ، جبل طارق، حي الجندي ، حي حمزة، ضاحية مكة، حي الفلاح ، حي القمر ، حي الجبر، إسكان الأميرة هيا ، إسكان المهندسين ، شومر، حي الجنينة العالي ، شارع أم القرى ، شارع المجاهدين ، منطقة مسجد الفلاح، رحمة العالي ، جبل حسن العالي ، حي الملك طلال.

الرصيفة :

إسكان النقب ، إسكان هاشم ، إسكان المعلمين ، حي الفاخورة ، حي الحسين ، حي العراتفة، حي الجندي ، حي أبو غليون، حي أم جرادة ، عوجان ، حي القادسية ، حي الرشيد ، وجزء من منطقة جريبا.

وأكدت الوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الأردن (مياهنا ) والشركة المشغلة لمنظومة الديسي أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الأعمال الفنية وأعمال الصيانة خلال الوقت المحدد، داعية الجميع إلى تفهم مثل هذه الظروف التي تهدف إلى ضمان استمرارية تشغيل هذه المنظومة الاستراتيجية.