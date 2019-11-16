الملك يزور منطقة الغمر المحررة ويستمع لايجاز عن اهميتها التاريخية والجغرافية والاستراتيجية



الغمر 16 تشرين الثاني(بترا)- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم السبت، منطقة الغمر في وادي عربة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله، يرافقه أيضا سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

واستمع جلالة القائد الأعلى إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الجنوبية عن الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الجنوبية فخر واعتزاز جميع مرتبات المنطقة بقرارات جلالة القائد الأعلى، وجاهزيتهم للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على مقدراته.

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