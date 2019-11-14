حالة من التقلب وعدم الاستقرار الجوي تسود البلاد لثلاثة أيام

تتأثر المملكة اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، وتهطل زخات متفرقة من المطر على فترات في مناطق مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرةً أحياناً ويصحبها البرق والرعد في بعض المناطق؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية يطرأ غدا انخفاض قليل على درجات الحرارة، مع بقاء المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً، ويصحبها البرق والرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم السبت، مع استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تبقى الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر في مناطق مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم من 26 الى 13 درجة مئوية، وفي المناطق الجنوبية من 27 الى 10 درجات مئوية، وفي خليج العقبة من 35 الى 23 درجة مئوية.

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