بعد إطلاقها أكثر من 100 صاروخ … سرايا القدس ترغم الجيش الإسرائيلي على اعلان حالة الطوارئ/ فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كم عن الحدود مع قطاع غزة.

وقال الخبير العسكري لصحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية يوآف زيتون، على حسابه الرسمي بـ “تويتر”، ان وزير الدفاع نفتالي بينيت أعلن حالة الطوارئ في منطقة غلاف غزة وحتى 80 كلم من القطاع، ولمدة 48 ساعة على الأقل.

ووفقا للقناة السابعة العبرية، فإن الجيش الاسرائيلي بدأ باستدعاء قوات احتياط لتعزيز الوحدات العاملة على تشغيل منظومة “القبة الحديدية”.

وأفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن أكثر من 100 قذيفة صاروخية أطلقتها سرايا القدس من قطاع غزة منذ ساعات الصباح الباكر باتجاه إسرائيل.

وأضافت أن صواريخ أطلقت باتجاه مدينة سديروت والمنطقة الصناعية المتاخمة لها. وتعرضت مدينة أشكلون هي الاخرى لعدة قذائف صاروخية وتم إسعاف نحو 30 شخصا أصيبوا بصورة طفيفة أو بهلع.

كما تم العثور على بالونات حارقة في حقول زراعية وهرعت إلى المكان خبراء متفجرات من الشرطة.

وبحسب الموقع فإن منظومة القبة الحديدية اعترضت حوالي 20 صاروخا فقط .

وفي اعقاب إطلاق القذائف الصاروخية على إسرائيل، تم تعطيل الدراسة في المدارس الواقعة بين تل أبيب وقطاع غزة.

كما طلبت السلطات العاملين في المرافق غير الحيوية في هذه المناطق بعدم الذهاب إلى عملهم.

وأعلنت عدة بلديات منها تل أبيب عن استعدادها لفتح الملاجئ. وتوقفت حركة القطارات بين أشكلون وسديروت وبئر السبع حتى إشعار أخر.

لحظة انفجار قذيفة صاروخية على طريق اشدود pic.twitter.com/u3CrtJPVBD — مكان الأخبار (@News_Makan) November 12, 2019