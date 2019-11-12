هجمة صهيونية فجر اليوم على قيادة الجهاد الاسلامي تسفر عن استشهاد قيادي عسكري بغزة ونجاة آخر سياسي بدمشق
أهم العناوين
جرينتش+2 08:26
بعد إطلاقها أكثر من 100 صاروخ … سرايا القدس ترغم الجيش الإسرائيلي على اعلان حالة الطوارئ/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني