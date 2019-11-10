الملك: أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منهما
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جرينتش+2 05:14
الملك: أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منهما

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