الأسد يفتح النار مجددا على أردوغان وينعى على اوروبا تعاملها معه بوجهين حيث تخشاه وتحتاجه في ذات الوقت / فيديو
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جرينتش+2 01:12
معلومات أولية لقناة الميادين.. الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران أقلعت من البحرين وهي إسرائيلية

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