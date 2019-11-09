قبل يوم من استعادتها.. الجيش الإسرائيلي يغلق البوابة المؤدية لاراضي “الباقورة والغمر”

استعدادا لإعادة أراضي الباقورة والغمر-نهرايم غدا الاحد الى السيادة الأردنية قام الجيش الإسرائيلي باغلاق البوابة المؤدية الى هذه الأراضي للمرة الأخيرة مساء اليوم السبت.

وقبل يوم من عودة هذه الأراضي غدا الاحد، شارك الالاف من الإسرائيليين في جولات منذ الصباح في أراضي “الباقورة والغمر-نهرايم” التي سيتم تسليمها الى السيادة الأردنية الاحد، وذلك بعد رفض المملكة تمديد بند التأجير ضمن ملحقات معاهدة السلام والتي تسمح للاسرائيليين دخول هذه الأراضي والقيام بزراعتها.

ووقع اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن قبل 25 عاما في المعبر الحدودي “العربة” بمشاركة رئيس الحكومة آنذاك اسحق رابين، والملك حسين ورئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون.

وكان الملك عبد الله قد أعلن قبل عام ان الأردن لن يمدد عقد الايجار لهذه الأراضي.

وزيرة الاعلام االسابقة جمانة غنيمات، كانت قد صرحت مرارا ان أراضي “الباقورة والغمر-نهرايم” ستعود الى السيادة الأردنية في 10 تشرين ثاني/نوفمبر، وفقا للاتفاق الموقع في معاهدة السلام.