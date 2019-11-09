القبض على شخصين خطفا طفلا واعتديا عليه جنسيا في العاصمة

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢ تقدم والد احد الاطفال والذي يبلغ ١٤ عاما من العمر بشكوى بتعرض ابنه للخطف من قبل شخصين مجهولين والاعتداء عليه جنسيا وجسديا ، حيث جرى عرض الطفل على الطبيب الشرعي واحتصل على تقرير طبي يشعر بوجود كدمات على الراس والوجه ونزيف في ملتحمة العين مع وجود خذوش في الرقبة وادخل المستشفى للمراقبة والعلاج ، وبالاستماع لاقوال الطفل افاد انه واثناء وجوده في الشارع العام في احدى مناطق العاصمة قام شخصين داخل احدى المركبات باجباره على الصعود معهما واصطحباه الى منطقة خالية من السكان وقاما هناك بالاعتداء عليه جنسيا وجسديا وتركاه هناك وغادرا المكان ، وشكل فريق تحقيقي خاص من ادارة حماية الاسرة لمتابعة التحقيق في القضية والوصول لهوية مرتكبي تلك الجريمة والقاء القبض عليهما .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق ومن خلال جمع المعلومات من مسرح الجريمة ومتابعتها تمكن من الوصول لتحديد هوية شخصين مشتبه بهما بارتكاب الجريمة حيث القي القبض عليهما وضبط المركبة التي كانا يقودانها وبالتحقيق معهما اعترفا بخطف الطفل والاعتداء عليه جنسيا وجرى توديعهما لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفهما ١٥ يوما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل عن تهمة الخطف بالتحايل والاكراه والاعتداء عليه جنسيا / هتك العرض بالعنف لشخص لم يتم الخامسة عشر من العمر .

كما واكد الناطق الاعلامى ان فريقا للدعم النفسي من ادارة حماية الاسرة بقد اشر بعقد جلسات نفسية للطفل من قبل مختصين للتهوين عليه وتعزيز ارادته وصقل قدرته على تجاوز هذه التجربه الصعبة