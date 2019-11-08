مؤسسة الغذاء والدواءت تضبط 16 الف كغم زيت مغشوش

ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الجهات الأمنية والحاكمية الإدارية في مختلف محافظات المملكة نحو 1037 تنكة زيت زيتون مغشوش وبكمية تقديرية وصلت الى 16460 كغم وذلك منذ بدء الموسم.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات ان المؤسسة اتلفت كامل الكمية. واشار الى احالة 26 شخصا متورطا للقضاء اضافة الى مشغلين اثنين، منوها الى ضبط عدد من المركبات المستعملة في تجارة الزيت المغشوش، بالتعاون مع الاجهزة المعنية.

وبين عبيدات ان كوادر المؤسسة نفذت منذ بدء حملتها بداية موسم زيت الزيتون حوالي 320 زيارة ميدانية وتعاملت مع 60 عينة داخل مختبرات المؤسسة.

وقال ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء ملتزمة بدورها بالحفاظ على سلامة وجودة الغذاء ومأمونية الدواء في السوق الاردني، مؤكدا استمرارية المتابعة ومراقبة الأسواق وإماكن بيع زيت الزيتون والمعاصر والمشاغل نظرا لأهمية زيت الزيتون كمنتج وطني وللحفاظ على سمعة وسلامة زيت الزيتون الأردني الذي يحظى بسمعة جيدة على المستوى المحلي والإقليمي ويشكل دخلا أساسيا للكثير من المواطنين ويرفد الاقتصاد الوطني خاصة.

واشار عبيدات الى لجوء البعض من ضعاف النفوس في السنوات الاخيرة لوسائل الغش والإساءة للمنتج هو بهدف الكسب السريع. مهيبا بالمواطنين شراء الزيت من الأماكن التي تحظى بثقة المنتج ودعاهم الى التواصل مع المؤسسة من أجل المساعدة في إجراء الفحص المخبري والإبلاغ عن أي مخالفة.

وكانت المؤسسة قد اعلنت عن اسماء المتورطين بغش الزيت وذلك انفاذا للمادة 22/د من قانون المؤسسة، وذلك بهدف توعية المواطنين وتحذيرهم من التعامل معهم.