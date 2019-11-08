تعزية قلبية بالزميل ساطع الزغول

الاخ الاستاذ فهد الريماوي المحترم

تلقيت بمزيد من الحزن والاسى نبا وفاة المغفور له باذن الله، الاستاذ الاديب سلطان الزغول، مدير تحرير جريدة المجد السابق

وعضو اتحاد الكتاب والادباء.. وانني اذ اقدم لكم احر مشاعر العزاء والمواساه لفقد صديق عزيز ورفيق قلم مميز لاسال الله جل وعلا ان يتغمد الفقيد برحمته وينزل على قبره وافر الرحمه، وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه الصبر

والسلوان وحسن العزاء، كما تفيض شفتاي بالدعاء لكم ولذوبه ولقراء جريدة المجد بطول العمر

انا لله وانا اليه راجعون

المحامي صلاح النوباني/ فلوريدا

البريد الإلكتروني: srnoubani@hotmail.com