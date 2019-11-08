ارتفاع معدلات المتهربين من الخدمة في الجيش الاسرائيلي لأسباب نفسية

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، صباح اليوم الجمعة، النقاب عن ارتفاع معدلات إعفاء المجندين الجدد، من الخدمة بالجيش الإسرائيلي، لأسباب وصفتها بـ “النفسية”.

وقالت الصحيفة العبرية، إن هناك ارتفاعا بنسبة 30% في حالات إعفاء المجندين الجدد من الخدمة الإلزامية بالجيش، منذ العام الماضي 2018.

وأضافت: “هذه الظاهرة تزيد من قلق قيادة الجيش الإسرائيلي، خصوصًا وأنها تتزايد في صفوف الشبان المرشحين للخدمة الإلزامية”.

وبحسب “معاريف”، يقوم بعض الشبان المرشحين للخدمة، بإحضار وثائق طبية، تؤكد وجود اضطرابات نفسية لديهم، مما يضطر الجيش لإعفائهم.

وأفادت بأن 4500 مجند جديد حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية، لأسباب نفسية في العام 2018، مقابل 3500 إعفاء بالعام 2017.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن هذه الأرقام سجلت ارتفاعًا بنسبة 30% منذ العام الماضي، خصوصًا في أوساط الشبان الذكور، من الأوساط العلمانية الاسرائيلية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الجيش قرر فتح تحقيقات في أعقاب تزايد هذه الظاهرة، بالتعاون من الجهات الطبية المختصة، لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذه الإعفاءات.