هل وصل الدور الى الخليج.. مظاهرات احتجاجية واسعة في الكويت بسبب تفشي الفساد وتزايد معاناة البدون/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:57
استمرار الركود.. انخفاض حجم التداول العقاري 19% منذ مطلع العام

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني