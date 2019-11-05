ضبط معمل للغش و164 تنكة زيت زيتون مغشوش في الزرقاء واربد



عمان 5 تشرين الثاني (بترا) -ايمان المومني- ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات الامنية 164 تنكة زيت زيتون مغشوش خلال اليومين الماضيين في محافظتي الزرقاء واربد.

وقال مدير مديرية المناطق الدكتور موسى العبادي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه تم ضبط مشغل في منطقة مهجورة في محافظة الزرقاء يقوم بخلط زيت الزيتون بزيوت نباتية وكذلك اضافة صبغات كيماوية ممنوعة لإعطاء لون ورائحة تشبه زيت الزيتون، مبينا ان الكمية تبلغ ما يقارب 5ر2 طن بواقع 133 تنكة زيت مغشوش، حيث تم التحفظ على كامل الكمية ومصادرة الاجهزة المستخدمة في عمليات الغش وتوقيف المتورطين في هذه العملية من قبل الاجهزة الامنية تمهيدا لتحويلهم للنائب العام لاتخاذ الاجراء القانوني بحقهم.

وافاد العبادي، بانه سيتم اتلاف الكمية في الاماكن المخصصة، منعا لحدوث اي تلوث بيئي كما تم ربط المتورطين بكفالات مالية لضمان عدم تكرار حالات غش زيت الزيتون.

واضاف، ان المؤسسة ضبطت31 تنكة زيت زيتون مغشوش بزيوت نباتية في محافظة اربد لدى شخص يقوم بالترويج لزيت الزيتون على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات، مبينا انه تم حجز كامل الكمية تمهيدا لإتلافها حسب الاصول واحالة الاشخاص المتورطين الى النائب العام وربطهم بكفالات مالية لمنع تكرار ذلك.

من جانبه قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، ان المؤسسة ستقوم خلال الايام القادمة بوضع ملصق وختم حراري على تنك زيت الزيتون لضمان عدم غش الزيت اضافة الى الاعلان عن اسماء الاشخاص المتورطين بغش زيت الزيتون خلال الايام القليلة القادمة عبر وسائل الاعلام الرسمية وموقع المؤسسة.

ودعا عبيدات، المواطنين إلى عدم شراء زيت الزيتون الذي يتم الترويج له عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، الا بعد فحصه من قبل فروع المؤسسة الأربعة، لافتا الى ان الفحص مجاني وعلى مدار الساعة ويتم بأقصى سرعة ممكنة عبر أرقام المؤسسة التي اعلنت عنها لهذه الغاية وهي رقم واتس اب :0795632000 ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة وارقام الهواتف الأرضية والفاكس.

يذكر ان المؤسسة مستمرة بحملتها بعنوان “افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك” والتي اطلقتها بالتزامن مع بداية موسم عصر زيت الزيتون وبالتعاون مع الاجهزة الرسمية والخاصة لضبط اي تجاوزات على مادة زيت الزيتون في محافظات المملكة واتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحق المخالفين.