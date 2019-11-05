ابرزها “فالنتينو” لعادل امام.. 7 مسلسلات مصرية مرشحة للعرض في رمضان المقبل

بدأت التحضيرات مبكرًا لمسلسلات الموسم الرمضاني 2020، حيث أعلنت أكثر من جهة إنتاجية عن مشاريعها الدرامية المقرر أن تخوض بها الماراثون الرمضاني القادم والذي تدل مؤشراته علي أنه سيشهد منافسة شرسة وقوية بين نجوم الدراما علي الرغم من عدم اكتمال.

في هذا التقرير رصد لأبرز الأعمال التي ستتنافس في موسم دراما رمضان 2020.

مسلسل “فالنتينو” للزعيم عادل إمام

يواصل الفنان عادل إمام، تصوير أحداث مسلسل “فالنتينو”، بالديكور الرئيسي للعمل والذي أقيم في مدينة السينما، حيث يصور حاليا مجموعة من المشاهد التي تجمعه ببعض الفنانين المشاركين في المسلسل منهم داليا البحيري.

ويكثف المخرج رامي إمام ساعات العمل بالمسلسل، ليتم الانتهاء من تصويره كاملا، مع بداية العام الجديد 2020، ليكون جاهزا للعرض خلال شهر رمضان المقبل، بعدما تم تأجيله من العام الماضي، كما انتهى المؤلف أيمن بهجت قمر من كتابة الحلقات الأخيرة للمسلسل، وتم تسليمها للشركة المنتجة.

يشارك في بطولة “فالنتينو” عدد من الفنانين منهم داليا البحيري دلال عبد العزيز وفاء صادق ورانيا محمود ياسين وسليمان عيد، بدرية طلبة ومحمد كيلانى وحمدي الميرغني وإنعام الجريتلي.

مسلسل “البرنس” للنجم محمد رمضان

بدأ النجم محمد رمضان، أيضًا، التحضير لمسلسل “البرنس” الذي يخوض له السباق الدرامى فى رمضان 2020، والذي يجمعه بالمخرج محمد سامي.

وسبق وأن اجتمع محمد سامى مع محمد رمضان فى سباق رمضان 2016 خلال مسلسل “الأسطورة”، الذي حقق نجاحًا جماهيريا كبيرًا.

مسلسل “البرنس” من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وتأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت أخر أعمال رمضان هو مسلسل “زلزال”، الذي عُرض ضمن مارثون دراما رمضان 2019

مسلسل “الفتوة” للنجم ياسر جلال

تعاقد النجم ياسر جلال، على بطولة مسلسل “الفتوة” المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، والذي تدور أحداثه فى إطار شعبي اجتماعي وحقبة ما قبل الـ100 عاما بحي الجمالية، حول شخصية الفتوة في هذه الحقبة الزمنية.

وتواصل حاليًا الشركة المنتجة التحضير للمسلسل، الذي من تنتجه شركة سينرجى، ويكتبه تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، حيث شيدت ديكور كامل لأحد الأحياء الشعبية فى مدينة الإنتاج الإعلامي ليظهر المسلسل بشكل حقيقي أمام الجمهور.

كما تبرم باقي التعاقدات حالياً بعد قائمة الممثلين التي وضعها مخرج العمل حسين المنباوى، ومن المقرر البدء في التصوير منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

مسلسل “النهاية” للنجم يوسف الشريف

ويخوض السباق الرمضاني هذا العام النجم يوسف الشريف بمسلسل “النهاية” ، والمقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2020، بعد أن غاب العام الماضي عن المنافسة.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير أحداث المسلسل خلال الفترة المقبلة في دولة الأردن، والتي تُعيد يوسف الشريف إلى ماراثون دراما رمضان، بعد غيابه عامين، والمسلسل من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف الرمضانية مسلسل “كفر دلهاب” في شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجي بعد “كفر دلهاب” و”القيصر”.

مسلسل «الاختيار – أحمد المنسي» لـ أمير كراره

بينما يخوض النجم أمير كرارة، المنافسة الرمضانية هذا العام بمسلسل «الاختيار – أحمد المنسي» و المقرر بداية التصوير خلال مطلع نوفمبر القادم على أقصى تقدير، لتفادى أى عقبات تحدث لعملية التصوير وضمان اللحاق بالعرض الرمضاني.

ويجرى حاليا مجموعة من جلسات العمل مع المنتج تامر مرسي والمؤلف باهر دويدار للاستقرار على الشكل المبدئي للمسلسل، والملابس والشخصيات الرئيسية، لاسيما أن المسلسل يضم عددا كبيرا من ضيوف شرف وهو ما يتطلب وقتا في اختيار الممثلين، كما يواصل دويدار كتابة الحلقات بعد أن انتهى من أول 10 حلقات من العمل.

المسلسل يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وسيظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

ويعد التعاون الرابع علىالتوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمي بعدما قدموا مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة.

مسلسل “تيمون وبومبا” لأحمد فهمي وأكرم حسني

بدأ كل من النجمين أحمد فهمي و أكرم حسني، تصوير أحداث مسلسل “تيمون وبومبا”، المقرر عرضه عبر الفضائيات المصرية والعربية في خلال السباق الرمضاني 2020، حيث يشاركهم البطولة الفنان بيومي فؤاد”.

مسلسل “تيمون بومبا” من إنتاج شركة “سينرجى” للمنتج تامر مرسي، و إخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار أيمن وتار.

ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يجمع بين الإطار الكوميدي والرومانسي لكلا أبطال العمل، فضلا عن المغامرات المختلفة التي سيقوم بها “فهمي و حسني” طوال أحداث المسلسل.

والجدير بالذكر ان مسلسل “تيمون وبومبا” جمع بين “فهمى وأكرم” فى الدراما مرة أخرى بعد غياب لنحو عامين متتاليين من تقديمهما “ريح المدام” فى رمضان 2017.

مسلسل “خالد بن الوليد” للمخرج رؤوف عبد العزيز

كما تعاقد المنتج تامر مرسي، مع المخرج رؤوف عبد العزيز، علي إخراج مسلسل يتناول سيرة سيف الله المسلول «خالد بن الوليد»، تمهيدا لعرضه رمضان 2020، وتأليف الكاتب الشاب إسلام حافظ، والمسلسل مأخوذ عن كتاب «عبقرية خالد» للكاتب الكبير عباس محمود العقاد.

ويعد هذا العمل بمثابة عودة للمسلسلات الدراما الدينية التي اختفت منذ فترة، ولكن المخرج رؤوف عبد العزيز أصر على تقديمه خلال السباق الرمضاني المقبل، بعد مناقشات لمدة 4 سنوات مع المنتج تامر مرسي، لكونه يحتاج إلى تحضيرات خاصة تتناسب مع طبيعة العمل.

مسلسل خالد ابن الوليد بمثابة تحدي جديد ومغامرة صعبة يخوضها المخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال تقديم العديد من الأعمال الناجحة و المتنوعة التي كان آخرها مسلسل «قمر هادي» الذي عرض رمضان الماضي.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن بطل العمل، المقرر أن يقدم شخصية «الصحابى الجليل»، خاصة في ظل عقد العديد من جلسات العمل بين المخرج رؤوف عبد العزيز و الشركة المنتجة للاستقرار علية بشكل نهائي.

«خالد بن الوليد» أسلم فى السنة السابعة للهجرة، ولقّب بسيف الله المسلول، وأصبح قائداً للجيش الإسلامى بعد مقتل زيد ابن حارثة، وجعفر بن أبى طالب، ومدحه الرسول فى أكثر من حديث شريف.