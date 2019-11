افضل اصناف الغذاء لتقوية المناعة ومقاومة امراض الخريف والشتاء

عند انخفاض درجة الحرارة، ينصح اختصاصيو التغذية بالحفاظ على مستويات فيتامين C.

لقد جاء الخريف، وبدأ الانخفاض في درجات الحرارة. حيث يوصي خبراء التغذية ببعض الأطعمة التي ستساعد على تقوية المناعة في الخريف والشتاء.

وفقا لهم، يمكن أن يقلل نقص فيتامين C من المناعة. ولذلك فمن المهم الحفاظ على مستواه حتى لا نمرض.

وقال الطبيب وأخصائي التغذية، سيرغي أوبلوجكو لوكالة “سبوتنيك”: “يعتقد الكثير من الناس أن ثمار الحمضيات هي أكثر الاطعمة احتواء على فيتامينC ، ولكن الحقيقة ليست كذلك، اذ يوجد الكثير من فيتامين C في الفلفل الحلو أو مخلل الملفوف. ففيهما 10 أضعاف فيتامين (C) مقارنة بالبرتقال.

يوصي خبراء التغذية أيضًا بأكل التوت والفواكه. وعلى الرغم من أن الصيف قد انتهى، الا نا الأطعمة المجففة “جيدة جدًا”.

وتوصي اختصاصية التغذية مارغريتا كوروليفا بإضافة ألوان زاهية: والخضروات ذات الألوان الزاهية، على سبيل المثال، هي الجزر، والبقدونس والكزبرة. يُنصح باستخدامها دون طهيها أو طهيها قليلا.

وللحفاظ على المناعة ايضاً، يجب تناول المكسرات وخبز الحبوب الكاملة والأفوكادو وصفار البيض، لأنها غنية بفيتامين E.

كذلك فان المنتجات التي تحتوي على الزنك تمنع عنا أيضا المرض.

وقال أوبلوجكو: “30 غراما من المكسرات في الصباح كافية. سيكون هناك ما يكفي من المعادن والدهون الصحية، وستكون السعرات الحرارية غير مضرة”.

ولكن عليك أن تتخلى عن الأطعمة الدهنية، المعلبة، المنتجات المخللة، القهوة، الكحول. فعند هضم الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، يصرف الجسم الكثير من الطاقة، والكحول يبطئ امتصاص المواد الغذائية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة