إصابة 3 أشخاص بحادث تصادم مركبتين على طريق إربد – عمان

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم وقع اليوم الأثنين، بين مركبتين على طريق اربد عمان، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، أن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش، قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

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