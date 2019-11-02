شهيد وعدة إصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم.. وحماس لن تسمح للعدو بتصدير ازماته للقطاع/ فيديو
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جرينتش+2 09:52
ربما لانه لا يستحق دموعها.. ترامب يعلن ان زوجته ميلانا لن تبكي إذا تم إطلاق النار عليه/ فيديو

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