عشرات الإصابات في صفوف ابناء غزة جراء قمع الاحتلال اليوم لمسيرة العودة بعنوان “إسقاط وعد بلفور”/ فيديو

عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 96 شخصا، أصيبوا، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على “مسيرات العودة”، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في تصريح مقتضب، أن 57 من الجرحى، أصيبوا بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

وكان قد توافد مئات الفلسطينيين، الجمعة، إلى نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي يفصل قطاع غزة عن مناطق الـ48، للمشاركة في “مسيرات العودة وكسر الحصار” الأسبوعية.

وأطلقت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار”، على مسيرات هذه الجمعة اسم “إسقاط وعد بلفور”.

و”وعد بلفور” هو الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، عام 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء “وطن قومي لليهود في فلسطين”.

وبحسب شهود عيّان فإنّ مئات المتظاهرين توافدوا نحو الحدود الشرقية لقطاع غزّة، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، إنّ مسيرات العودة بما تحمله من عناوين وطنيّة، تعكس إرادة جماهير شعبنا، وتعبّر عن ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف”أن خروج الجماهير ضمن مسيرات العودة التي ينخرط فيها الكل الفلسطيني، تعبر عن مركزية العمل الوحدوي في القدرة على الإنجاز في كل تفاصيل مشروعنا الوطني”.

https://web.facebook.com/arab48official/videos/1094534740756334/