تثبيت سعر بنزين أوكتان 95 وتخفض أسعار بنزين 90 والسولار والكاز

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية تخفيض اسعار بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تشرين الثاني بمقدار 5 فلسات ليصبح 765 فلسا للتر بدلاً من 770 فلسا ، فيما لم يطرأ تغيير على سعر البنزين أوكتان 95 وراوح عند 1005 فلسات للتر، في حين انخفض سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 595 فلسا للتر بدلا من 605 فلسات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقدته اليوم الخميس لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1-30 تشرين الثاني.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا نسبيا على أسعار بعض المشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول والذي انعكس على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة.

وقررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر 7 دنانير للأسطوانة علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 87ر7 دينار. يشار الى أن معدل سعر خام برنت انخفض من 9ر62 دولار للبرميل لشهر أيلول الماضي الى 7ر59 دولار للبرميل في شهر تشرين الأول.

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