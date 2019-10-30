الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة ضد الاحتلال التركي.. ومرتزقته يستهدفون بالمدفعية منازل الأهالي بريف الحسكة
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جرينتش+2 09:11
بينهم صبي و 3 وافدين.. ضبط 69 شخصاً بحوزتهم 80 سلاحاً نارياً

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