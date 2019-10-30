انسحاب 10 آلاف جندي سوداني من اليمن.. بمن سيحارب ابن سلمان؟؟

أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، عودة عشرة آلاف فرد من قواته في اليمن إلى بلادهم بعد انتهاء فترة عملهم هناك.

وأعرب دقلو عن عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت إلى الخرطوم.

وجاء ذلك في اجتماع ثلاثي أمس الثلاثاء حضره ممثلو مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.

وسبق لوسائل الإعلام ان أعلنت في الــ9 من الشهر الجاري انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن.

يذكر أن تواجد القوات السودانية في اليمن كان قد لاقى معارضة في السودان منذ إرسالها للمشاركة في حرب اليمن عام 2015.

وبعد إسقاط نظام البشير الرئيس السابق عمر البشير بدأت الأصوات تتعالى بضرورة إرجاع القوات من اليمن إلى البلاد، فيما تنادي بعض القوى السودانية بضرورة بقاء جزء من القوات في اليمن لخلق تحالفات أكبر مع دول الخليج بما يدعم الاقتصاد السوداني.

ويشارك السودان في حرب اليمن التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ مارس 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب.