بالتفاهم مع “قسد” الكردية والتصادم مع عملاء اردوغان.. الجيش السوري يوسع انتشاره على الحدود السورية – التركية

دخلت وحدات من الجيش السوري في وقت متأخر من مساء امس الأحد، إلى بلدة عامودا بريف الحسكة الشمالي الشرقي، قادمة من الدرباسية التي انتشرت فيها وحدات الجيش.

وقال مراسل “سبوتنيك” في ريف الحسكة السورية، إن الجيش السوري وبعد انتشاره في مدينة الدرباسية شمال شرق الحسكة وتأمينه لمداخل ومخارج المدينة الواقعة على الحدود التركية، قد أرسل وحدات قتالية إلى بلدة عامودا التي تبعد نحو 30 كم إلى الشرق من الدرباسية.

وكانت وحدات من الجيش السوري وصلت امس الأحد إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد دخولها عشرات القرى والبلدات وصولاً إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن وحدات من الجيش السوري تقدمت من محور تل تمر بريف الحسكة الشمالي باتجاه الحدود مع تركيا وانتشرت في قرى أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية بريف منطقة رأس العين الجنوبي الشرقي مقلصة المسافة التي تفصلها عن الحدود مع تركيا إلى بضعة كيلومترات.

ومع اقتراب إنهاء مهلة 150 ساعة التي تمّ منحها لـ«قسد» لإتمام الانسحاب من الحدود السورية ــــ التركية، وفق اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا، فقد أتمّت مجموعات «قسد» انسحابها من منطقة 30 كلم على امتداد الشريط الحدودي، بالتوازي مع استمرار الخروق التركية للاتفاق، واكتمال انتشار الجيش السوري

ورغم الاتهامات التي توجهها «قسد» إلى الروس بالعمل لمصلحة تركيا، وظهور تصريحات تظهر تمسّك الأكراد بالتنسيق مع الأميركيين، في محاولة للحفاظ على مكاسبهم السياسية والعسكرية، فإن «قسد» أعلنت أمس قبولها اتفاق سوتشي، وبدء تنفيذه على الأرض. بداية التطبيق جاءت بإنجاز الانسحاب من الشريط الحدودي، ما أعطى إشارات تدل على تقارب رؤية «قسد» مع موسكو ودمشق تمهيداً لتوسيع التفاهم العسكري إلى اتفاق شامل.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام كرديّة أمس انسحاب رتل آليات من الشريط الحدودي الرابط بين المالكية ورأس العين ليتوجّه بعدها باتجاه مدينة الحسكة وأريافها، جنوب الطريق الدولي «حلب ــــ الحسكة». وأعلنت «قسد» في بيان «موافقتها على تطبيق المبادرة الروسية لوقف العدوان التركي على شمالي وشرقي سوريا»، مؤكدة «إعادة انتشار قواتها في مواقع جديدة بعيدة عن الحدود التركية ــــ السورية»، كما دعت روسيا إلى «تنفيذ التزاماتها وضمان فتح حوار بناء بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية».

موافقة «قسد» على تطبيق بنود «سوتشي» تؤمّن أجواء إيجابية لبدء إجراءات بناء الثقة بين الأكراد وروسيا والحكومة السورية، ما يمهّد لتسوية مناسبة تعيد قرابة 28% من جغرافيا البلاد في الشمال والشرق إلى سيطرة دمشق. وبرزت الإيجابية في التقارب الرسمي مع «قسد» عبر ترحيب الخارجية السورية في ييان رسمي، بـ«انسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كلم، بالتنسيق المباشر مع الجيش السوري».

واكّد البيان أن «الانسحاب يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي على أراضينا». وفي هذا السياق، يؤكد مصدر كردي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الانسحاب شمل الوحدات العسكرية فقط، مع بقاء الأسايش ومؤسسات الإدارة الذاتية»، ويشير إلى أنهم حصلوا على «وعود من موسكو للعب دور إيجابي في إطلاق حوار قريب مع الحكومة السورية يؤدي إلى اتفاق سياسي وعسكري»، لافتاً إلى أن «قسد أبدت مرونة لجهة طرح تجربة الإدارة الذاتية للنقاش وصولاً إلى صيغة تفاهم مرضية للطرفين».

بالتزامن مع هذا الانسحاب، يُتوّقع أن تنتشر وحدات حرس الحدود في الجيش السوري في أكثر من 11 نقطة وموقعاً على امتداد الشريط الحدودي، في كامل المناطق التي انسحبت منها القوات الكردية تطبيقاً لـ«سوتشي».

ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ الجيش الانتشار من الدرباسية وعامودا وصولاً إلى المالكية واليعربية على الحدود السورية ــــ العراقية، لتحصينها من أي هجمات تركية. كذلك، استكمل الجيش السوري انتشاره أمس في الريف الرابط بين تل تمر ورأس العين، ووصل إلى الحدود السورية ــــ التركية لأوّل مرة منذ سبع سنوات بعد دخول قرية تل ذياب على طريق رأس العين ــــ الدرباسية، وبذلك يعيد الجيش السوري سيطرته على مناطق واسعة من ريف الحسكة.

تحركات الجيش قوبلت بهجمات للفصائل المدعومة من أنقرة على قرى الأميرط والدردارة بريف تل تمر الشمالي، وأم عشبة وباب الخير ومحيط أبو رأسين في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي. وفي هذا السياق، قال مصدر ميداني سوري، إن «الجانب التركي ينتهك اتفاق سوتشي ويشن هجمات على مواقع الجيش لإعاقة انتشاره في المنطقة»، مؤكداً «صدّ الجيش كامل الهجمات ودحر المهاجمين»، وكاشفاً أنه «سيستكمل انتشاره على الشريط الحدودي مع تركيا خلال مدة قصيرة»، كما رأى أن «الانتشار هو في إطار حق الجيش السوري بإعادة السيادة على كامل أراضي البلاد وحمايتها من أي احتلال أو عدوان».