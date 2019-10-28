برسم اطلاع حكومتنا على الاصلاحات الحقيقية.. برلمان العراق يشكّل لجنة لالغاء امتيازات ومخصصات السلطات الثلاث
أهم العناوين
جرينتش+2 04:13
انتظاراً للتعديل.. قبول استقالة المعاني وتكليف أبو يامين بإدارة وزارتي التربية، والتعليم العالي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني