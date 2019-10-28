انتظاراً للتعديل.. قبول استقالة المعاني وتكليف أبو يامين بإدارة وزارتي التربية، والتعليم العالي



عمان 28 تشرين الأول (بترا) – صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور وليد سالم المعاني، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من منصبه اعتبارا من تاريخ 27 – 10 – 2019.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تكليف معالي السيد مبارك علي أبو يامين وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتبارا من تاريخ 27 – 10 – 2019.

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