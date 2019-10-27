تواتر الأنباء عن مصرع البغدادي وزوجتيه في غارة نفذتها القوات الامريكية امس بمنطقة ادلب شمال سوريا/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 09:11
الحكومة تعلن عن حزمة اجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني