عاصفة شبه استوائية نادرة الحدوث تضرب منطقة شرق البحر المتوسط بدءاً من مساء اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تضرب السواحل الفلسطينية والمصرية عاصفة “ميديكين” المدارية النادرة الحدوث، بدءا من اليوم السبت، مصحوبة بهطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وفيضانات في الإمكان المنخفضة .

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن عاصفة “ميديكين” تتشكل في شرق البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة اليوم السبت.

وقد تم إطلاق تحذيرات من مخاطر فيضانات مفاجئة قد تحدث في جنوب فلسطين (اسرائيل)، وإغلاق مسارات مشي ومواقع سياحية في صحراء النقب في نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع هطول أمطار تتراوح معدلاتها ما بين 100-200 ميليمتر للسنتيمتر الواحد، ترافقها رياح قد تصل سرعتها الى 110 كيلومترات في الساعة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الجزء الأكبر من الأمطار والفيضانات سيحدث في المناطق المنخفضة في وسط وجنوب اسرائيل.

وأعلن مسؤولون في قطاع غزة حالة الطوارئ منذ يوم الجمعة، على ان تبقى سارية المفعول حتى مساء اليوم السبت. وقامت عدة سلطات محلية في جنوب إسرائيل هي أيضا بالاستعداد للعاصفة، بما في ذلك فتح خطوط ساخنة ومراكز طوارئ.

وأظهرت صور أقمار اصطناعية امس الجمعة العاصفة شبه الاستوائية، وهي تشبه الإعصار ويبلغ عرضها حوالي 480 كيلومترا، وهي تتجه نحو إسرائيل.

والأعاصير شبه الاستوائية في البحر الأبيض المتوسط هي ظاهرة مناخية نادرة لا تحدث إلا كل بضع سنوات. وفي حالات نادرة، تصل قوة هذه العواصف الى إعصار من الفئة الاولى.

وقال مركز الأرصاد الجوية في بريطانيا، أمس الجمعة، إن العاصفة الوشيكة “نادرة للغاية في الشرق الأوسط من البحر الأبيض المتوسط”.

وقد شهدت مصر بالفعل هطول أمطار غزيرة وفيضانات خلال الأسبوع المنصرم أسفرت عن مقتل 11 شخصا في منطقة القاهرة.