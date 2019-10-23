مديرية الامن العام تنفي وقوع اية حادثة قتل لطفلين داخل المملكة

نفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام وقوع اية حادثة قتل لطفلين داخل المملكة ، مؤكدا عدم صحة مقطع الفيديو الذي يجري تداوله ويظهر خلاله مقتل طفلين والرسالة المرفقة معه ويدعي مرسلها بان هذا الفيديو لحادثة قتل وسرقة اعضاء وقعت في احدى مناطق شرق العاصمة، مشيرا الى انه لم يسجل في الاردن اية حادثة مشابهه لما يتم تداوله .

واهاب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين التريث والتأني والتأكد من كل ما يردهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل اعادة نشره مره اخرى باعتباره حقيقة مسلمة مما له من اثار سلبية على المجتمع والمساهمه بنشر الاشاعات والاكاذيب .

واكد الناطق الاعلامي ان مديرية الامن العام تنتهج سياسة اعلامية منفتحة ، وتقوم من خلالها بنشر وتوضيح كافة التساؤلات التي تردها وتضع المواطن بحقيقة ما يقع من جرائم داخل المملكة مهما كانت تلك الجريمة فمن غير الممكن ان تقع مثل تلك الجريمة دون توضيح لملابساتها ونشر ما تم من تحقيقات حيالها .