رعد وبرق وزخات من المطر.. حالة من عدم الاستقرار الجوي لثلاثة أيام

تتأثر المملكة اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر السحب مع ساعات الظهيرة على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، وتسقط زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها البرق والرعد وتساقط حبات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تؤدي الى اثارة الغبار والأتربة أحيانا.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية تبقى المملكة غدا تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة احياناً، وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، تكون غزيرة في بعض المناطق ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد أحيانا، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة يوم الخميس، حيث تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتبقى الفرصة مهيأة بمشيئة الله لسقوط زخات من المطر بين الحين والأخر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 26 الى 17 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 26 الى 16، وفي المناطق الجنوبية من 25 الى 14، وفي خليج العقبة من 36 الى 26 درجة مئوية.