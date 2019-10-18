اثبت انه عدو نفسه.. تخبط ترامب حيال العدوان التركي على شمال سوريا سيؤدي لخسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة
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جرينتش+2 01:21
مئات الإسرائيليين يعتصمون اليوم الجمعة في الباقورة قبيل تسليمها لاصحابها الأردنيين

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