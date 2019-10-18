غوغل يتجسس على الزوجات الخائنات ويزود ازواجهن بالاثباتات

لم يكن رجل من العاصمة البيروفية ليما، يظن أن استخدامه لخرائط غوغل، سيكشف له مفاجأة غير سارة ويتسبب بالتالي في كتابة الفصل الأخير من قصة زواجه. الزوج البيروفي وأثناء استعماله “خرائط غوغل”، من أجل الحصول على أفضل طريقة للوصول إلى جسر من جسور العاصمة ليما، اكتشف صدفة شخصية مألوفة، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة “مترو” البريطانية.

وأوضح موقع “مترو” أن الزوج، تمكن عبر “غوغل ستريت فيو” ( خاصية في خرائط غوغل تعرض صوراً تلتقط باستخدام سيارة متحركة) من التعرف على هوية زوجته، وهي تجلس على مقعد في أحد شوارع المدينة. وأضاف أن الزوجة لم تكن وحدها بل كانت تجلس برفقة شخص آخر تبين فيما بعد أنه عشيقها.

وتابع نفس المصدر أن الصور تُظهر خيانة الزوجة لزوجها، حيث تجلس الزوجة برفقة عشيقها على أحد المقاعد في الشارع وبالقرب من جسر يطلق عليه اسم “جسر التنهدات” Puente de los Suspiros، كما أن الزوجة كانت تُداعب شعر عشيقها.

في المقابل، ذكر موقع “n-tv” أن الزوج واجه زوجته بالصور المُلتقطة بهدف إثبات خيانتها له. وأضاف الموقع الألماني أن الزوجة اعترفت بوجود علاقة غرامية مع الشخص الذي كانت معه، مما أدى إلى طلاقهما بعد ذلك.

وأوضح الموقع الألماني أن الزوج، نشر الصور على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيما علق أحد الأشخاص قائلا “العالم صغير. كان يكفي الزوجة أن تخبر زوجها أنها لم تعد تُحبه”.